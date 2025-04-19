تفاصيل حول لجنة التحليل العشوائي للمخدرات.. ما حقيقة القرار الجديد؟

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 02:29 مساءً - أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن لا صحة إطلاقاً لتشكيل أي لجنة بهدف توسيع نطاق التحليل العشوائي للمخدرات ليشمل كافة فئات المجتمع موضحاً أن كل ما يثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا تمت للحقيقة بصلة.

يخضع الموظفون في القطاعين الحكومي والخاص لتحاليل المخدرات بشكل مفاجئ في مقر عملهم وتشمل هذه الفئة العاملين في الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام وذلك في إطار جهود مكافحة الإدمان وضمان سلامة العمل.

تحليل المخدرات يتم بدقة عالية مع مراعاة الفروق الدقيقة بين المواد المخدرة والأدوية، حيث يمنح للموظفين فرصة للاستئناف إذا كانت النتائج إيجابية، مما يعزز العدالة والشفافية في هذه العملية.

يوفر القانون فرصة ذهبية لمن يرغب في التغلب على إدمان المخدرات، حيث يتيح العلاج المجاني والسري للراغبين في تلقي المساعدة بشكل طوعي.

بالإضافة إلى ذلك، يظل الخط الساخن "16023" متاح لاستقبال المكالمات من الأفراد الذين يسعون للحصول على الدعم والعلاج.