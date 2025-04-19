السيسي يؤكد تضامن مصر الكامل مع الأردن خلال اتصال هاتفي مع الملك...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 01:32 مساءً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عبر خلاله عن دعم مصر الكامل للأردن في مواجهة أي تهديدات تمس أمنه واستقراره.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس شدد على موقف مصر الثابت في الوقوف إلى جانب الأردن ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود لمواجهة هذه التحديات التي تستهدف استقرار المنطقة.

كما أشار الرئيس إلى ضرورة استمرار التعاون العربي المشترك من أجل تحقيق الأمن والتنمية لشعوب المنطقة.

من جانبه، عبر الملك عبد الله عن تقديره العميق لموقف مصر، مشيدًا بقوة العلاقات التي تربط البلدين، سواء على المستوى السياسي أو الشعبي، مؤكدًا أنها علاقات تقوم على أسس راسخة من الاحترام والتفاهم المتبادل.

وخلال الاتصال، تطرق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث بحثا الجهود الجارية لوقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

كما شددا على رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأكد الزعيمان أن الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية لن يتحقق إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الحقيقي في المنطقة.

وفي ختام الاتصال، ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مؤكدين حرصهما على مواصلة التنسيق المشترك لتحقيق مصالح الشعبين، وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأردن.