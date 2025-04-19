قاطرتان جديدتان لموانئ البحر الأحمر.. خطوة نحو تعزيز الكفاءة البحرية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 01:32 مساءً - تضمنت الاتفاقية الموقعة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بناء قاطرتين بحريتين جديدتين، مما يعزز الجهود الرامية إلى تحديث البنية التحتية البحرية وزيادة قدرات الموانئ على استيعاب السفن الحديثة ذات الحمولات الكبيرة.

تم تصميم القاطرتين ليكونا قادرتين على التعامل بفعالية مع السفن ذات الحمولات الكبيرة، حيث ستستطيعان إدارة مختلف الأحجام والأوزان في ظل ظروف جوية متغيرة وسيجري بناؤهما وفقاً لأعلى المعايير التقنية والفنية العالمية لضمان الأداء المتميز والسلامة.

يسعى المشروع إلى تعزيز كفاءة عمليات المناورة والإرشاد في موانئ البحر الأحمر وزيادة الفعالية التشغيلية للهيئة وتطوير قدراتها البحرية لمواجهة التحديات المستقبلية وتقديم خدمات بحرية متميزة للسفن الكبيرة التي تصل إلى الموانئ.