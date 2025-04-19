فضيحة غذائية تهز الأسواق.. إغلاق مؤقت لفروع ”بلبن” بعد اكتشاف بكتيريا سامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 12:31 مساءً - في تطور مفاجئ وسريع، أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر عن نتائج حملة رقابية مكثفة نُفذت خلال النصف الأول من أبريل الجاري، استهدفت خلالها سلاسل غذائية كبرى من بينها شركة "بلبن" الشهيرة لمنتجات الألبان، والتي كانت محل شكاوى متعددة من المواطنين.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الهيئة، أمس الجمعة، أن التحاليل المعملية أظهرت وجود بكتيريا ممرضة في بعض منتجات بلبن تُسبب التسمم الغذائي، إلى جانب استخدام ألوان صناعية محظورة دولياً، وسوء في عمليات التخزين، مما يشكّل تهديداً مباشراً على صحة المستهلكين.

وبناءً على هذه النتائج تم اتخاذ قرارات صارمة شملت الإغلاق المؤقت لفروع الشركة ومصادرة كميات ضخمة من المنتجات غير الصالحة، بالإضافة إلى توجيه إنذارات رسمية للمنشآت المخالفة بضرورة تصحيح أوضاعها فوراً.

كما أن الهيئة أوضحت أن فرقها قامت بزيارة أكثر من 47 منشأة غذائية في مختلف المحافظات، حيث تم رصد مخالفات خطيرة تتعلق بسلامة الغذاء، من بينها تكديس منتجات فاسدة وتخزينها في ظروف غير آمنة.

وأكد البيان أن الهيئة ستواصل حملاتها التفتيشية خلال الفترة المقبلة لضبط الأسواق وضمان التزام المصانع بمعايير الجودة والسلامة، حماية للمواطنين من أي مخاطر صحية.

ويأتي هذا التحرك بعد ساعات قليلة فقط من استغاثة عاجلة وجهتها شركة بلبن إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء، تطالب فيها بتدخل حكومي عاجل لإنقاذها من الإفلاس بعد موجة من الانتقادات.