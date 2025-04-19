تكريم المقيمين المتميزين بالأسماء .. خادم الحرمين يمنح ميدالية الاستحقاق

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 12:31 مساءً - بموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منحت ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 115 مقيم كعرفان لجهودهم في التبرع بالدم عشر مرات تقديراً لعطائهم وحرصهم على خدمة المجتمع.

نستعرض فيما يلي أسماء المكرمين الحاصلين على ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة: