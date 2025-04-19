بنك القاهرة يعلن عن وظائف جديدة لخدمة العملاء في جميع المحافظات: اعرف...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 12:31 مساءً - في خطوة جديدة لتعزيز كوادره الوظيفية، أعلن بنك القاهرة عن فتح باب التقديم لعدد من الوظائف الشاغرة بمجال خدمة العملاء، وذلك بفروعه المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، ضمن خطته التوسعية لعام 2025.

المهام المطلوبة لموظفي خدمة العملاء

بحسب ما أوضحه البنك، فإن الوظيفة تهدف إلى تقديم تجربة مصرفية متميزة للعملاء، وتشمل المهام الأساسية:

بناء علاقات قوية مع العملاء والحفاظ عليها للحد من فقدان العملاء.

التنسيق المستمر مع الإدارات المختلفة داخل البنك لضمان سير العمل بسلاسة.

التواصل المستمر مع العملاء لفهم احتياجاتهم المصرفية وتلبيتها.

استقبال استفسارات العملاء ومعالجة طلباتهم أو تحويلها للإدارات المختصة عند الحاجة.

التعامل المهني مع الشكاوى وحلها بشكل سريع وفعال.

تحديث البيانات الخاصة بالعملاء بشكل دوري لضمان الدقة.

الالتزام بكافة السياسات والإجراءات الداخلية للبنك.

تقديم تقارير دورية مفصلة عن المهام المنجزة ومواعيد تسليمها.

شروط التقديم لوظائف بنك القاهرة 2025

للتقديم على هذه الوظائف، يجب على المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط الأساسية، وهي:

الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

يسمح لحديثي التخرج بالتقديم، ما يفتح الباب أمام فرص واعدة للشباب.

يفضل الحاصلون على شهادات تخصصية في مجالات مثل إدارة المخاطر أو الائتمان.

إجادة تامة للغتين العربية والإنجليزية، سواء في الكتابة أو التحدث أو القراءة.

مهارات ممتازة في استخدام الحاسوب، خاصة البرامج المصرفية المتخصصة.

طريقة التقديم

أوضح بنك القاهرة أن التقديم متاح إلكترونيًا عبر صفحته الرسمية على منصة LinkedIn.

ويطلب من الراغبين في التقديم تجهيز السيرة الذاتية بشكل احترافي، وإرفاق كافة المعلومات والوثائق المطلوبة لإتمام خطوات التقديم بنجاح.