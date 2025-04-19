قرار وزارة التعليم حول الفصول الدراسية الثلاثة.. ترقب وانتظار

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 12:31 مساءً - تترقب الأوساط التعليمية في السعودية بفارغ الصبر قرار وزارة التعليم بشأن نظام الفصول الدراسية الثلاثة، حيث تجري الوزارة دراسة شاملة لتحديد ما إذا كان النظام سيستمر في السنوات القادمة.

أشار الوزير إلى أن هناك توجيهات من القيادة العليا بإجراء تقييم شامل لتأثيرات النظام التعليمي الجديد وتحدياته وستعلن نتائج هذه الدراسة عندما يحين الوقت المناسب.

تشير المعلومات إلى أن نظام الفصول الثلاثة بدأ تطبيقه قبل أربع سنوات على مستوى التعليم العام والجامعي ولكن بعد عام واحد اختارت بعض الجامعات العودة إلى نظام الفصلين، مما منح الجامعات مرونة في تحديد هيكلها الأكاديمي.