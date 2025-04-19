موعد منع دخول مكة لحاملي التأشيرات.. استثناء الحجاج فقط

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 12:31 مساءً - أصدرت وزارة الداخلية السعودية قراراً يمنع بموجبه دخول أو إقامة حاملي التأشيرات السياحية والتجارية وغيرها إلى مكة المكرمة مع استثناء الحجاج الذين يحملون تأشيرات حج رسمية.

يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من الثلاثاء 1 ذي القعدة 1446هـ الموافق 29 أبريل 2025، بهدف ضمان سلامة وأمن الحجاج خلال أدائهم المناسك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة ملائمة للحجاج، حيث يمكنهم أداء مناسك الحج براحة واطمئنان بعيداً عن أي مخاوف أمنية قد تؤثر على تجربتهم.