المهلة انتهت.. عودة المخالفات المرورية لقيمتها الكاملة بعد استفادة 3 ملايين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 12:31 مساءً - أنهت الإدارة العامة للمرور مهلة تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% في 18 أبريل 2025 بعد استجابة واسعة النطاق من قبل الأفراد والشركات، مما يعكس نجاح هذه المبادرة في تعزيز الامتثال للقوانين المرورية.

تخطى عدد المستفيدين من مبادرة تخفيض المخالفات المرورية حاجز 3 ملايين مستفيد، مما يبرز فعالية هذه الخطوة الحكومية في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتعزيز ثقافة الالتزام بقواعد المرور.

اعتباراً من اليوم 19 أبريل 2025، ستعود قيمة المخالفات المرورية غير المسددة إلى قيمتها الكاملة، مما يحث السائقين على تسوية مخالفاتهم في أقرب وقت ممكن والالتزام بمعايير السلامة المرورية لتجنب الغرامات الإضافية.