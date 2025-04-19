تحذير من الدكتور خالد النمر.. مخاطر تحدي الجوع بين الشباب خطر كبير

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 19 أبريل 2025 12:31 مساءً - أطلق الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين تحذيراً شديد اللهجة بشأن تحدي الجوع الذي أصبح منتشراً بين بعض الشباب، حيث يتضمن الامتناع عن تناول الطعام لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام مع الاكتفاء بشرب الماء فقط.

أشار الدكتور النمر إلى أن هذا النوع من التحديات يمكن أن يحدث انخفاض ملحوظ في مستويات البوتاسيوم والمغنيسيوم، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة في نظم القلب وربما يتسبب في توقفه.

كما يمكن أن يؤدي إلى هبوط حاد في نسبة السكر في الدم، مما يمثل خطر كبير، خاصة للأفراد الذين يعانون من داء السكري أو الذين لديهم استعداد للإصابة به.

أكد الدكتور النمر أن هذا التحدي يمكن أن يحدث تأثيرات سلبية متعددة على الصحة، بما في ذلك التعب الشديد والإنهاك بسبب انهيار الدهون في العضلات إلى جانب ضعف القدرة على التركيز والذاكرة نتيجة لانخفاض مستويات السكر في الدم.

كما يمكن أن يتسبب في هبوط حاد في ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى فقدان الوعي ويسبب أيضاً خللاً كبيراً في توازن الأملاح عند استئناف تناول الطعام.