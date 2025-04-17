الملك سلمان يرسل رسالة مكتوبة إلى قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. ما مضمونها؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 08:28 مساءً - أرسل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة مكتوبة إلى مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي خامنئي، في سياق تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين.

حيث قام الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي، بتسليم الرسالة أثناء لقائه بمرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العاصمة الإيرانية طهران.

حيث تضمنت الرسالة تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مع تمنياتهما لحكومة وشعب إيران الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار.

كما تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين الدولتين ومناقشة القضايا والمواضيع التي تهم الطرفين.

وشارك في الاستقبال عدد من كبار المسؤولين من الجانبين السعودي والإيراني، كما حضر معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي المستشار في الديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، و رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري ومدير مكتب مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد محمدي كلبيكاني، ووزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة العميد عزيز نصير زاده.