الذهب يواصل صعوده القياسي
واصل الذهب صعوده القياسي اليوم الخميس، وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوتر العالمي بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 3346.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3357.40 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3359.50 دولار.
واخترقت أسعار الذهب أمس حاجز 3300 دولار للأوقية، وسجلت مستويات قياسية مرتفعة غير مسبوقة.
وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.78 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 969.05 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 964.75 دولار.
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