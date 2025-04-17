كامل الوزير ووزير النقل السعودي يقومان يزوران مشروع نيوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 12:35 مساءً - قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية، بزيارة مشروع نيوم.

وشملت الزيارة عرضا تقديميًا حول المشروع وأهدافه، حيث يقع شمال غرب المملكة على ضفاف البحر الأحمر، ويحتوي على مجموعة من الصحاري والشواطئ والجزر.

كما تعتبر مدينة ذا لاين مشروع لإنشاء مدينة تصل لسعة مليون نسمة، يتميز بمفهوم مبتكر للتنمية الحضرية المستدامة.

والمدينة الصناعية أوكساچون تعد أضخم تجمع صناعي عائم على مستوى العالم، وتستمد طاقتها بالكامل من مصادر متجددة بنسبة 100%، ويعتبر تروجينا مشروع سياحي صديق للبيئة.

وجزيرة سندالة هي أولى الوجهات السياحية البحرية في نيوم.

مشروع نيوم يُعتبر من أبرز مشاريع المملكة في سبيل تحقيق رؤية السعودية 2030، ويهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة.