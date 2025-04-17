عبر التطبيق أو الموقع.. حساب المواطن يعلن طرق تحديث الحساب البنكي 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 11:33 صباحاً - أعلن برنامج "حساب المواطن" عن تحديث جديد يتعلق بطريقة تغيير الحساب البنكي للمستفيدين، حيث أصبح بإمكانهم إجراء التعديل بسهولة من خلال التطبيق الإلكتروني الخاص بالبرنامج.

وأوضح البرنامج أن المستفيد يمكنه تحديث بياناته البنكية عبر الدخول إلى التطبيق، ثم الانتقال إلى "ملف المستفيد"، ومن هناك يختار "الحساب البنكي"، ليقوم بإدخال رقم الآيبان الجديد، ومن ثم الضغط على "حفظ" ليتم اعتماد التغيير.

وفيما يخص مستحقات الدعم، أودع البرنامج في العاشر من أبريل الجاري أكثر من 3 مليارات ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، ضمن الدفعة رقم 89.

وقد بلغ عدد المستفيدين الذين انطبقت عليهم معايير الاستحقاق في هذه الدفعة نحو 9.8 ملايين ما بين أفراد وأُسر.

كما صرح المتحدث الرسمي باسم البرنامج، عبدالله الهاجري، بأن إجمالي ما تم صرفه منذ انطلاق "حساب المواطن" حتى اليوم تجاوز 238 مليار ريال، من ضمنها 2.7 مليار ريال خصصت لتعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف أن 72% من المستحقين حصلوا على الدعم خلال هذه الدفعة، وبلغ متوسط ما حصلت عليه الأسرة الواحدة 1474 ريالاً.