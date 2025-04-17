وزير الصحة السعودي يعزز الشراكة الصحية مع فرنسا بتوقيع اتفاقيات في باريس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 11:33 صباحاً - عقد وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع وزراء فرنسيين خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا.

وتم بحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين السعودية وفرنسا في مجالات البحث العلمي والابتكار في الرعاية الصحية وتطوير المهارات الصحية.

حيث شهد وزير الصحة السعودي توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين الهيئة الصحية السعودية والهيئات الصحية الفرنسية، والتي تتضمن:

اتفاقية تعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي ومستشفيات باريس، تهدف إلى تعزيز الخدمات الطارئة في السعودية وتبني أفضل الممارسات الفرنسية.

مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية والوكالة الوطنية للصحة والسلامة الغذائية والبيئية والمهنية الفرنسية تهدف إلى التعاون في مجالات الرقابة على المستحضرات البيطرية وتبادل الخبرات.

برنامج تنفيذي استراتيجي بين وزارة الصحة السعودية ومؤسسة غوستاف روسي الدولية، يهدف هذا البرنامج إلى التعاون في مجالات البحث والابتكار والصحة الرقمية لعلاج الأورام.

كما زار وزير الصحة السعودي "ستيشن إف" أكبر حاضنة أعمال عالمية للشركات الناشئة، حيث ناقش فرص التعاون لتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في القطاع الصحي السعودي.