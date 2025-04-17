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سفارة المملكة في قرغيزستان تنبه المواطنين: النقاب ممنوع في الأماكن العامة والمؤسسات...

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سفارة المملكة في قرغيزستان تنبه المواطنين: النقاب ممنوع في الأماكن العامة والمؤسسات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 17 أبريل 2025 11:33 صباحاً - نبهت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية قرغيزستان المواطنين والمواطنات إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المحلية التي تفرض حظرًا على تغطية الوجه وارتداء النقاب داخل المؤسسات الرسمية وفي الأماكن العامة.

ودعت السفارة الجميع إلى احترام أنظمة الدولة المضيفة، تفاديًا لأي مساءلة قانونية أو فرض غرامات مالية أو التعرض لمضايقات، مؤكدة أن الالتزام بالقوانين المحلية يعكس صورة إيجابية عن المواطن السعودي في الخارج.

كما أشارت السفارة إلى أنها تتيح قنوات للتواصل والاستفسار، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، إضافة إلى رقم مخصص للتواصل في الحالات الطارئة المتعلقة بشؤون السعوديين.

للتواصل مع السفارة: 00996312324830

رقم الطوارئ لشؤون السعوديين: 0099655466622

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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