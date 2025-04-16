لضمان تحقيق السلام الدائم.. الإمارات تطالب بإنشاء آلية لمراقبة الأسلحة في السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 07:30 مساءً - دعت دولة الإمارات إلى تأسيس آلية لمراقبة دخول كافة الأسلحة إلى السودان، كما أكدت على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وعمل جماعي لبناء مستقبل السودان على أسس تحقيق السلام والوحدة وإعادة الأمل.

حيث جاء ذلك خلال مشاركة الإمارات في مؤتمر لندن حول السودان، الذي نظمته المملكة المتحدة بالتعاون مع ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

كما أكدت الإمارات على أهمية تحقيق السلام المستدام في السودان من خلال اتباع عملية سياسية فعالة تتمحور حول هدف محدد، وهو الانتقال إلى مسار سياسي وتشكيل حكومة مدنية مستقلة لا تخضع لسيطرة الجيش.

وأوضحت أن هذا النموذج هو السبيل الوحيد لتحقيق تغييرات حقيقية في السودان.

حيث أوضحت الإمارات أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تعكس إرادة الشعب السوداني، ولا يمكن لأي منهما أن يحقق الاستقرار في البلاد.

وأكدت أن إنشاء حكومة مستقلة بقيادة مدنية هو الطريق نحو استعادة الاستقرار والسلام.

كما دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى وضع آليات جديدة قادرة على تحقيق تأثير فعلي ملموس، بما في ذلك: تطبيق إجراءات جديدة، لمواجهة المخاطر الأمنية، ووضع نهاية لمنع المساعدات الإنسانية، وذلك لضمان وصولها إلى الذين بحاجة إليها، ومكافحة التطرف والإرهاب، وبذل جهود مشتركة لمواجهة جميع أشكال التعصب والإرهاب في السودان، وتمكين المرأة، لتعزيز شمول المرأة بشكل كامل ومتساوي وفعال في الحياة السياسية.