بقيادة الشيخ عبد الرحمن السديس.. الحرم المكي يبث درس علمي مباشر في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 06:33 مساءً - بقيادة الشيخ عبدالرحمن السديس الرئاسة تستعد لبث درس علمي مباشر من المسجد الحرام في خطوة رائدة تهدف لنشر العلم الشرعي وتقريب المعرفة الدينية إلى المسلمين في جميع أنحاء العالم، مما يعزز التواصل والتفاعل مع العلماء والمشايخ بشكل مباشر ومباشر.

نتيجة لزيادة جهود الإدارة التقنية في الرئاسة تم تحقيق هذا الإنجاز من خلال استخدام شبكات البث في مواقع التدريس بالمسجد الحرام لبث الدروس العلمية مباشرة.

سيقدم فضيلة الشيخ الدكتور حمزة بن حسين الفعر، درس علمي في المسجد الحرام، حيث سيناقش تفسير السور السبع الطوال وسيعقد الدرس بعد صلاة المغرب في توسعة الملك فهد الدور الأول عند باب ٩١.