اتحاد الغرف السعودية يبحث مع رجال الأعمال دعم الشعب الفلسطيني وتمكين القدس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 06:33 مساءً - قام اتحاد الغرف السعودية بتنظيم جلسة موسعة لصندوق تمكين القدس مع رجال الأعمال السعوديين، وشهد ذلك حضور الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الصندوق.

حيث يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز دور القطاع الخاص السعودي في دعم الشعب الفلسطيني ومدينة القدس من خلال تكثيف الجهود لتمكين الفلسطينيين اقتصاديًا واجتماعيًا.

حيث أكد الأمير تركي بن فيصل على أهمية اتحاد الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص في قضايا الأمة الإسلامية، وبالأخص دعم القضية الفلسطينية.

وأكد فايز بن ذعاد الشعيلي الذي يعمل نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، على الأهمية الكبيرة التي تلعبها المملكة في إنشاء المنظمات الإسلامية، بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية وصندوق تمكين القدس.

كما أوضح عادل الشريف المدير المكلف لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، أن المملكة والقطاع الخاص السعودي قدما أمثلة متميزة في مجال العطاء الإنساني والتنمية المستدامة.

وأكد منيب المصري نائب رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس، أن المملكة تعتبر الدعم الحقيقي لفلسطين سواء على مستوى القيادة أو الشعب، في مساندتها للقضية الفلسطينية والدفاع عن القدس والمقدسات.

كما جاء تمكين الفلسطينيين من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، في التركيز على أربعة قطاعات رئيسية: التعليم والإسكان والتنمية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي .