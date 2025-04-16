إيقاف شركة تكافل الإمارات.. هيئة التأمين تشدد الرقابة على قطاع التأمين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 06:33 مساءً - اعتباراً من 16 أبريل 2025، تتخذ هيئة التأورية قراراً بإيقاف شركة تكافل الإمارات للخدمات التأمينية عن ممارسة نشاط وساطة التأمين نتيجة لعدم امتثالها للوائح والضوابط الرقابية المعمول بها.

الشركة ملزمة بالوفاء بجميع التزاماتها تجاه الوثائق السارية والمطالبات المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح العملاء رغم قرار الإيقاف.

تشترط الهيئة على الشركة تصحيح أوضاعها والامتثال الكامل للمعايير المعمول بها لرفع الإيقاف.

وفي الوقت نفسه، تحث الهيئة العملاء على التواصل مع الشركة لتسوية مطالباتهم مع إمكانية تقديم الشكاوى إلى الهيئة إذا لم تتحرك الشركة بشكل مناسب.