رسالة شكر من وكيل وزارة التعليم بمناسبة انطلاق اختبارات ”نافـس” الوطنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 04:33 مساءً - وجه الدكتور حسن خرمي، وكيل وزارة التعليم العام، رسالة شكر وتقدير لمديري ومديرات المدارس في المملكة بمناسبة انطلاق اختبارات "نافـس" الوطنية، معبرًا عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في القطاع التعليمي لتحسين جودة الأداء وتحقيق التميز في المدارس.

وأكد الدكتور خرمي أن القيادة التعليمية تظهر حرصًا كبيرًا في تحقيق التطوير المستمر، بدءًا من متابعة نتائج الدورات السابقة، وصولًا إلى الاستعداد المكثف للاختبارات الحالية، ما يساهم في تعزيز مكانة التعليم بما يواكب طموحات الوطن وقيادته الحكيمة.

وأشار إلى أن ما تحقق حتى الآن يعكس التفاني في العمل والالتزام بالتحسين المستمر.

وقال في رسالته: "لقد بذلتم جهدًا كبيرًا في استيعاب الملاحظات والعمل على تحسين الأداء، مما رفع مستوى التعليم في مدارسنا، أدعو الله أن يكلل جهود الجميع من معلمين وطلاب ومنسوبين بالنجاح والتفوق".

يذكر أن اختبارات "نافـس" الوطنية انطلقت يوم الاثنين في المدارس الابتدائية والمتوسطة ومرحلة الطفولة المبكرة، وستستمر حتى 30 إبريل الجاري، بمشاركة حوالي 1.5 مليون طالب وطالبة من أكثر من 26 ألف مدرسة في جميع أنحاء المملكة.

وتعد هذه الاختبارات هي الرابعة على التوالي، وتهدف إلى تقييم الأداء التعليمي للطلاب والمدارس، ورفع مستوى جودة المخرجات التعليمية، وتعزيز التنافس الإيجابي بين المدارس والمكاتب التعليمية.

كما تسهم هذه الاختبارات في قياس مؤشرات الأداء المرتبطة ببرنامج "تنمية القدرات البشرية"، الذي يعد جزءًا من رؤية السعودية 2030.

وتشمل الاختبارات استبانات للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين ومديري المدارس، حيث يتوقع جمع حوالي مليوني استبانة لدعم عملية التقييم الشامل للنظام التعليمي.

وقد تم تحديد مواعيد الاختبارات على النحو التالي:

طلاب الصف الثالث المتوسط من 14 إلى 17 إبريل.

طلاب الصف السادس الابتدائي من 20 إلى 24 إبريل.

طلاب الصف الثالث الابتدائي من 27 إلى 30 إبريل، وذلك في مدارس مختارة.