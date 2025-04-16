حرب الظلال.. لبنان والأردن يتعاونان لكشف خلية الإرهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 04:33 مساءً - في خطوة تعكس التعاون بين البلدين، اتصل الرئيس اللبناني بالملك عبد الله الثاني لبحث سبل التعاون في مواجهة التهديدات الأمنية خاصة بعد الكشف عن خلية تصنيع الصواريخ في الأردن وأكد الرئيس اللبناني استعداد بلاده للعمل المشترك لمكافحة الإرهاب.

أوضحت التحقيقات أن خلية تصنيع الصواريخ كانت تستهدف المساس بالأمن الوطني من خلال مخططات خطيرة بدأت نشاطاتها في عام 2021.

وأشارت الاعترافات إلى أن الخلية كانت تضم ثلاثة عناصر رئيسية يعملون تحت إشراف إبراهيم محمد المنتمي لتنظيم الإخوان المسلمين وكانوا يخططون لتنفيذ مخططات تهدد الأمن القومي.

أصدر الرئيس اللبناني توجيهات إلى وزير العدل عادل نصار لتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الأردن من خلال التنسيق مع نظيره الأردني وتبادل المعلومات حول خلية تصنيع الصواريخ، بهدف تعقب المتورطين ومكافحة الإرهاب والتأمر على الأمن الوطني.