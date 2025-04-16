الجامعات العالمية تبرز في معرض التعليم الدولي ”EDGEx 2025” بالرياض

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 04:33 مساءً - شهد المعرض الدولي للتعليم "EDGEx 2025" الذي نظمته وزارة التعليم السعودية خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل، مشاركة واسعة من جامعات ومؤسسات أكاديمية مرموقة من مختلف أنحاء العالم.

وكان للجامعات الأمريكية حضور قوي، حيث قدمت جامعة أريزونا، جامعة روان، وكلية هاريس للسياسات العامة بجامعة شيكاغو عروضًا مميزة لبرامجها الأكاديمية.

كما كان هناك مشاركة من الكليات التقنية المتخصصة مثل Spartan College التي عرضت برامجها في مجالات الطيران والتقنيات المتقدمة.

من جانبها، أضافت جامعة هاربين للتقنية الصينية لمسة مميزة للمعرض من خلال عرض مشروعاتها البحثية في مجالات الفضاء والهندسة والتقنيات الذكية، لتكون إحدى ممثلي الجامعات الآسيوية في هذا الحدث العالمي.

أما من بريطانيا، فقد شاركت جامعات مرموقة ضمن مجموعة "Russell Group" مثل جامعة كارديف، وجامعة نيوكاسل، وجامعة سوانسي، إلى جانب جامعة برمنغهام فرع دبي، وجامعة غلاسكو، وجامعة مانشستر.

هذه الجامعات قدمت برامج متميزة في العديد من التخصصات مثل البحث العلمي، والابتكار، والعلوم الإنسانية والهندسية.

وكانت الفعالية قد شهدت تفاعلًا كبيرًا بين الجامعات الزائرة والزوار من طلاب وأكاديميين، حيث تم عقد ورش عمل وجلسات حوارية ناقشت موضوعات هامة مثل مستقبل التعليم، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير المناهج، وأهمية التعليم المهني.

كما لاقت الفعالية العلمية التي قدمتها الجامعات المشاركة اهتمامًا كبيرًا، وأشاد ممثلو الجامعات الدولية بالبيئة التعليمية التي توفرها المملكة، معتبرين أن السعودية أصبحت بمثابة مركز عالمي للتعليم والبحوث.