برنامج نخب يفتح أبوابه: برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف يطلقه الصندوق الصناعي السعودي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 03:32 مساءً - أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن بدء استقبال طلبات التسجيل في برنامج "نُخب" التدريبي المنتهي بالتوظيف، وهو أحد أبرز البرامج التي تهدف إلى تمكين الشباب السعودي من حديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل، وذلك حتى تاريخ 15 مايو 2025م، الموافق 17 من ذي القعدة 1446هـ.

مسارات برنامج نخب

يأتي برنامج "نُخب" هذا العام بثلاثة مسارات رئيسية تراعي تنوع الاهتمامات والتخصصات، وتشمل:

مسار نُخب الائتمان مسار نُخب دراسات السوق مسار نُخب المهندسين

ويستهدف البرنامج خريجي وخريجات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، حيث يوفر لهم بيئة تعليمية وتدريبية مكثفة تجهزهم للانضمام إلى فريق عمل الصندوق الصناعي، أحد أبرز الجهات التنموية في المملكة.

مكافآت برنامج نخب

الملتحقون ببرنامج "نُخب" لا يحصلون فقط على تدريب عالي المستوى، بل يتمتعون بمجموعة من المزايا التي تشمل:

مكافأة مالية شهرية تأمين طبي يشمل المتدرب ووالديه بدل سكن وبدل نقل مكافأة أداء سنوية فرص تطوير مستمر بالتعاون مع مؤسسات تدريبية وتعليمية مرموقة داخل وخارج المملكة.

يمثل البرنامج ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الصندوق الصناعي لتأهيل الكفاءات الوطنية، اعتمادًا على تجربة طويلة تمتد لأكثر من خمسين عامًا في مجالات التدريب وبناء القدرات.

وينفذ البرنامج بالتعاون مع نخبة من الجامعات العالمية والمراكز التدريبية المتميزة، لضمان حصول المشاركين على أعلى مستوى من التأهيل.

دعا الصندوق الصناعي جميع حديثي التخرج من الجنسين، ممّن يملكون الطموح والرغبة في بناء مستقبل مهني في القطاع الصناعي والمالي، إلى التقديم عبر الموقع الرسمي للصندوق قبل الموعد المحدد.