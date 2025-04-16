السعودية تدخل جينيس بأكبر عدد خزائن ذكية في موقع واحد عبر ”خزائن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 03:32 مساءً - في إنجاز جديد يعكس تسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، حصلت شركة "خزائن لاما" على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد تسجيلها أكبر عدد من الخزائن الذكية في مكان واحد على مستوى العالم، وذلك خلال حفل حضره الدكتور رميح بن محمد الرميح، رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف.

نجحت الشركة في كسر الرقم القياسي العالمي السابق، الذي كان مسجلاً باسم أوكرانيا بـ1182 خزانة، لتتجاوزه بفارق كبير وتصل إلى 2072 خزانة ذكية مجتمعة في موقع واحد.

وقد تم تصميم الخزائن على هيئة الرقم "2030" في إشارة رمزية واضحة لدعم أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تركز على الابتكار والتطوير في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الخدمات اللوجستية.

يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود السعودية لتعزيز بنيتها التحتية الرقمية، وتحسين خدمات "الميل الأخير" في نقل الطرود، وهي المرحلة النهائية في عملية التوصيل للمستهلك.

ويعد إدخال هذه التقنية المتقدمة خطوة فعالة لتحسين سرعة وكفاءة تسليم الطرود، مما يساهم في رفع مستوى رضا المستخدمين وخفض التكاليف التشغيلية.

أشاد الدكتور الرميح بهذا الإنجاز، معتبرًا إياه نموذجًا ناجحًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ومؤشرًا واضحًا على الدور الحيوي للابتكار في تطوير الخدمات اللوجستية.

وأضاف أن ما تحقق هو دليل على قدرة السعودية على المنافسة عالميًا في مجال الخدمات البريدية والتقنيات الحديثة.

"خزائن لاما" لم تكتفي بتسجيل رقم عالمي فحسب، بل قدمت نموذجًا لما يمكن أن تصنعه الأفكار الطموحة والتنفيذ الذكي في خدمة المستقبل الرقمي، لترسم بذلك خطوة جديدة نحو موقع الريادة في عالم التقنية والخدمات اللوجستية.