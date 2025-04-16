تمكين المرأة اقتصاديا في لقاء بمصلحة الجمارك

تمكين المرأة اقتصاديا في لقاء بمصلحة الجماركناقش لقاء ضم رئيس مصلحة الجمارك المهندس عادل مرغم، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبو طالب، اليوم، عددا من المواضيع المتصلة بجهود اللجنة في تنشيط مشاريع التمكين الاقتصادي الخاصة بالمرأة.

وتطرق اللقاء إلى أهمية المشاريع الصغيرة بما في ذلك الأنشطة الاقتصادية للأسر المنتجة، والجهود التي تبذل لحل الإشكاليات التي تواجهها المرأة في مجال التمكين الاقتصادي للمشاريع الصغيرة وسوق العمل.

وخلال اللقاء أكد رئيس مصلحة الجمارك على الدور المهم الذي تضطلع به اللجنة للدفع بالأنشطة المجتمعية للمرأة لتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المجالات بما فيها المنسوجات والأعمال اليدوية والحرفية.

وأشار إلى أن المصلحة عملت خلال الأشهر الماضية على تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية للإسهام في دعم مختلف الأنشطة بما يحقق الفائدة للمجتمع بشكل عام.

كما أكد الحرص على دعم المرأة والسعي لتأهيلها لتتمكن من إقامة المشاريع الصغيرة الكفيلة بتحسين مستواها المعيشي.

بدورها أشارت أبو طالب اهتمام اللجنة الوطنية بقضايا المرأة وتأهيلها لتكون قادرة على العمل والتسويق لأعمالها ومنتجاتها.

