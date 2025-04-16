رفاهية على القضبان بين القاهرة والإسكندرية وأسوان.. مواعيد قطارات تالجو اليوم الأربعاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 12:32 مساءً - توفر شركة السكك الحديدية المصرية تجربة سفر استثنائية عن طريق قطارات تالجو الإسبانية الفاخرة، التي تواصل رحلاتها اليومية لتربط بين القاهرة، الإسكندرية، وأسوان بمستوى راقي من الراحة والرفاهية.

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء الموافق 16 إبريل 2025

أولاً: رحلات تالجو من القاهرة إلى الإسكندرية:

قطار رقم 2025: ينطلق من القاهرة الساعة 8:00 صباحًا، ويصل الإسكندرية 10:30 صباحًا.

قطار رقم 2023: يغادر الساعة 2:00 مساءً، ويصل 4:30 مساءً.

قطار رقم 2027: خيار رائع للسفر الليلي، ينطلق 7:00 مساءً ويصل 9:30 مساءً.

ثانيًا: رحلات تالجو من الإسكندرية إلى القاهرة:

قطار رقم 2024: يغادر الإسكندرية الساعة 2:00 ظهرًا، ويصل القاهرة 4:30 مساءً.

قطار رقم 2026: ينطلق 6:50 مساءً، ويصل 9:20 مساءً.

قطار رقم 2022: يغادر 7:00 مساءً، ويصل 9:30 مساءً.

أسعار التذاكر بين القاهرة والإسكندرية

الدرجة الأولى بسعر 275 جنيهًا

الدرجة الثانية بسعر 175 جنيهًا

ثالثًا: رحلة الفخامة الطويلة على خط القاهرة – أسوان:

قطار رقم 2030: ينطلق من القاهرة 7:00 مساءً، ويصل أسوان 6:40 صباح اليوم التالي.

قطار رقم 2031: يغادر أسوان 7:00 مساءً، ويصل القاهرة 6:50 صباحًا.

محطات التوقف للرحلتين تشمل: الجيزة _الأقصر – إدفو – كوم أمبو – أسوان –المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا .