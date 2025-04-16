مصر ترحب بالدعم الأوروبي للفلسطينيين وتدعو لمواصلة المساهمة في إعادة إعمار غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 12:32 مساءً - رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان المفوضية الأوروبية عن إطلاق البرنامج المالي متعدد السنوات لدعم التعافي الفلسطيني، والذي تبلغ قيمته 1.6 مليار يورو.

وأكدت مصر أن هذا الدعم يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بمساندة السلطة الفلسطينية، وتعزيز قدراتها المؤسسية، مما يسهم في تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني واحتياجاته في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة، أشادت مصر بموقف الاتحاد الأوروبي الذي يظهر وعيا بأهمية دعم الفلسطينيين في هذه المرحلة المصيرية، والمضي قدما نحو تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

كما أعربت مصر عن تقديرها للمخصصات الموجهة لوكالة "الأونروا"، والتي بلغت 82 مليون يورو، مؤكدة أن الوكالة تظل شريان حيويا لا يمكن الاستغناء عنه في تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

واختتم البيان بتأكيد مصر على أهمية استمرار الدعم الأوروبي، والمشاركة الفعالة في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، المزمع عقده بالتعاون بين مصر، الأمم المتحدة، والحكومة الفلسطينية.