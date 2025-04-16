ميرال الهريدي: زيارة السيسي لقطر والكويت خطوة استراتيجية لتمكين شراكات اقتصادية خليجية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 11:33 صباحاً - أشادت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بالجولة الخليجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وشملت دولتي قطر والكويت، مؤكدة أنها تحمل أبعادًا استراتيجية واضحة تؤكد انفتاح مصر على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الخليج، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الدقيقة.

وقالت الهريدي في تصريحات خاصة، إن الزيارة تعكس وعيًا سياسيًا مصريًا بأهمية ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع الدول الخليجية، في وقت تتصاعد فيه التحديات السياسية والاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، مما يتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون المشترك.

وأضافت أن محطة الدوحة تحديدًا شهدت رسائل مهمة، أبرزها التأكيد على التطور الكبير الذي شهدته العلاقات المصرية القطرية خلال السنوات الأخيرة، بعد مرحلة من الفتور، حيث أصبحت المصالح الاقتصادية المشتركة هي القاعدة الأساسية للتقارب بين البلدين.

وأوضحت أن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برجال الأعمال القطريين جاء ليعزز هذا التوجه، ويفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة من شأنها أن تسهم في دعم الاقتصاد المصري، وتؤكد في الوقت ذاته ثقة المستثمر الخليجي في المناخ الاستثماري بمصر.

واختتمت الهريدي تصريحاتها بالتأكيد على أن مصر تتحرك بمرونة واحترافية في ملفاتها الإقليمية، وتسعى لخلق روابط اقتصادية متينة مع شركائها في الخليج، بما يدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة بشكل عام.