السعودية تؤكد تضامنها مع الأردن في مواجهة المخططات التي تستهدف أمنه واستقراره

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 أبريل 2025 11:33 صباحاً - جددت السعودية دعمها للأردن في مواجهة المخاطر مشيدة بالإجراءات الأمنية التي اتخذتها المملكة الأردنية لإحباط المخططات التي تهدد أمنها.

وشددت المملكة العربية السعودية على دعمها الكامل للأردن في مواجهة التحديات التي قد تتهدد أمنه واستقراره مؤكدة تضامنها مع الحكومة الأردنية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية البلاد.

أحبطت الأجهزة الأمنية الأردنية مخططات خطيرة استهدفت زعزعة الأمن الوطني والاستقرار في البلاد ونجحت في القبض على 16 شخص تورطوا في أنشطة غير مشروعة، مما يعكس جهودها الحثيثة في حماية المجتمع من المخاطر التي تهدد أمنه وسلامته.