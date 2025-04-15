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ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، وسط استمرار حالة الضبابية بسبب خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. ارتفاع أسعار الذهبارتفعت أسعار الذهب، اليوم، وسط استمرار حالة الضبابية بسبب خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3226.24 دولار للأوقية (الأونصة)، إذ بقي بالقرب من المستوى القياسي المرتفع الذي سجله أمسالإثنين عند 3245.42 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 3242.50 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 32.29 دولار للأوقية، كما تراجع البلاتين أيضا 0.2 بالمئة إلى 949.21 دولار والبلاديوم 1.4 بالمئة إلى 943 دولارا.

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