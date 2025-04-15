لمناقشة التطورات الإقليمية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.. جولة الرئيس السيسي في الخليج

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 11:39 صباحاً - ينعقد اليوم الثلاثاء في الكويت قمة مصرية كويتية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث يستعرض الزعيمان سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية.

كما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بكل من ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، في سياق الزيارة الرسمية التي أنطلقت أمس الاثنين، خلال جولته في دول الخليج التي شملت أيضًا قطر.

كما بدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولته من الدوحة، حيث التقى الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وجاء اللقاء بناء على الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى رفض أي محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأكد الجانبان على أهمية إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

حيث عكست الزيارة التزام مصر بتعزيز التعاون مع دول الخليج واستمرار الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.