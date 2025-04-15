جوتيريش: نشعر ”بفزع بالغ” إزاء القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 09:34 صباحاً - قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن الأمين العام شعر "بفزع بالغ" إزاء قصف القوات الإسرائيلية المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، يوم الأحد.

وأضاف: "شعر الأمين العام بفزع بالغ إزاء قصف القوات الإسرائيلية المستشفى الأهلي المعمداني، يوم الأحد؛ مما عطّل العمل في المستشفى الواقع بمدينة غزة، ووجّه ضربة موجعة لمنظومة الرعاية الصحية المدمّرة بالفعل في القطاع"، حسب وكالة "رويترز".

وكان قد صرّح مسعفون فلسطينيون، بأن صاروخين إسرائيليين أصابا مبنى داخل المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في قطاع غزة، الأحد الماضي؛ ما أدى إلى تدمير قسم الطوارئ والاستقبال، وإلحاق أضرار بمبانٍ أخرى، في ضربة قالت إسرائيل إنها استهدفت عناصر من حركة "حماس" يستغلّون المنشأة.

وأخلى مسؤولون في المستشفى الأهلي العربي المعمداني المبنى من المرضى، بعد تلقي اتصال من شخص قال إنه من الأمن الإسرائيلي، قبل وقت قصير من الهجوم.