وزارة الخارجية الإيرانية: الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن ستعقد السبت في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 08:31 صباحاً - أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء الاثنين، أنّ الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتّحدة ستعقد السبت في مسقط، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

ونقلت إرنا عن المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله أنّه "بعد مشاورات تقرّر عقد الجولة المقبلة من المحادثات في العاصمة العمانية في 19 أبريل"، بحسب فرانس برس.

وصرح وزيري الخارجية الهولندي والإيطالي كاسبار فيلدكامب وأنتونيو تاياني، في وقت سابق أنّ الجلسة الثانية من المحادثات بين طهران وواشنطن، بعد تلك التي عُقدت السبت الماضي في عُمان، ستُعقد في روما.

والسبت الماضي، أجرت إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة في سلطنة عمان، واتفقتا على استئنافها الأسبوع المقبل. وتهدف المحادثات إلى التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكانت طهران وواشنطن أعلنتا إجراء محادثات "إيجابية" و"بناءة" في عُمان يوم السبت، واتّفقتا على استئنافها هذا الأسبوع.

وتهدف واشنطن إلى وقف أنشطة طهران الحساسة في تخصيب اليورانيوم، والتي تعتبرها إلى جانب إسرائيل وقوى أوروبية، سبيلاً لامتلاك سلاح نووي. وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين إنه "سيحل المشكلة الإيرانية، لأنها سهلة الحل"، ودعا طهران إلى التخلي عن سعيها لامتلاك سلاح نووي وإلا "ستواجه ردًا قاسيًا"، ولم يستبعد "قصف مواقعها النووية"، في حال فشل المفاوضات.