مقتل وإصابة 500 شخص جراء هجمات ميليشيا الدعم السريع على الفاشر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 أبريل 2025 08:31 صباحاً - قُتل وأصيب 500 شخص جراء هجمات ميليشيا الدعم السريع على مخيم زمزم للاجئين جنوب مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان، بحسب ما أفاد به مراسل "القاهرة الإخبارية" من السودان عثمان الجندي.

وكانت ميليشيا الدعم السريع اقتحمت مخيم زمزم للنازحين قرب مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان، وشرّدت المقيمين فيه وقتلت عددًا كبيرًا منهم.

إلى ذلك قال وزير الخارجية السوداني إن هجمات ميليشيا الدعم السريع قرب مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان تأتي ضمن خطة لاستخدام المدنيين دروعًا بشرية للسيطرة على المدينة، في حين أكدت الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة قتلى تلك الهجمات إلى أكثر من 400.

ونقلت الأمم المتحدة عن "مصادر موثوقة" أن أكثر من 400 شخص قتلوا في الهجمات التي نفذتها أخيرًا الدعم السريع في إقليم دارفور بغرب السودان، حسب فرانس برس.

وتعد مدينة الفاشر مركزًا رئيسيًا للعمليات الإنسانية في إقليم دارفور، وتشهد منذ 10 مايو 2024 معارك عنيفة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، على الرغم من التحذيرات الدولية من انفجار الوضع الإنساني.

ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة الدعم السريع في ولايات السودان لصالح الجيش، وتسارعت انتصارات الأخير في الخرطوم بما شمل السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات بمحيطه، والمطار، ومقار أمنية وعسكرية.

ومنذ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفًا.