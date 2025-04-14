الملك عبدالله الثاني والرئيس الإندونيسي يدينان انتهاكات الاحتلال بالأقصى ويؤكدان تعزيز التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 08:38 مساءً - في اجتماع تاريخي اليوم الاثنين في قصر الحسينية، ناقش العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، حيث أعرب الزعيمان عن إدانتهما القوية لتصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى المبارك، ورفضا محاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً.

كما حذرا من أي تعدي على الوضع التاريخي والقانوني السائد في الأماكن المقدسة في القدس الشريف.

حيث شهدت زيارة الرئيس سوبيانتو الأولى منذ توليه الرئاسة ترحيباً كبيراً من الجانبين الأردني، حيث أشار الملك عبدالله الثاني إلى الأهمية الكبيرة لدور إندونيسيا تحت قيادة سوبيانتو في دعم الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة في ظل التحديات المتزايدة في غزة وسوريا ولبنان.

وأكد الملك على التزام الأردن الدائم بحماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ضمن إطار الوصاية الهاشمية، مشدداً على أن المناقشات مع الرئيس الإندونيسي ستساعد في تعزيز تعاون أكبر بين البلدين.

حيث أعرب الرئيس سوبيانتو عن دعم بلاده التام للأردن في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مجددًا تأكيد إندونيسيا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ومشيدًا بحكمة القيادة الأردنية ومتطلعا لتعزيز التعاون بين البلدين، لاسيما في المجالات الزراعية.

وتناولت المناقشات توسيع آفاق التعاون بين عمان وجاكرتا، وركزت على مجالات الدفاع والتعليم والزراعة والدين، بالإضافة إلى التنسيق لوقف الحرب في غزة، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية، والسعي لإيجاد أفق سياسي عادل في إطار حل الدولتين.

كما اختتمت الزيارة بتوقيع اتفاقية للتعاون في مجال الدفاع، بالإضافة إلى ثلاثة مذكرات تفاهم في مجالات الزراعة والتعليم والشؤون الدينية، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، مما يعكس قوة العلاقات ورغبة الطرفين في تحقيق تعاون أعمق يخدم المصالح المشتركة.