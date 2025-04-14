تمديد عطلة نهاية الأسبوع بجامعة الملك عبد العزيز وجامعة أم القرى

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 06:36 مساءً - أفادت جامعة الملك عبدالعزيز بأنها قامت بتمديد عطلة نهاية الأسبوع الممتدة لتشمل يوم الاثنين الموافق 21 أبريل 2025، بالإضافة إلى يوم الأحد 20 أبريل.

حيث جاء ذلك تزامناً مع استضافة مدينة جدة للحدث الدولي الكبير "فورمولا 1 في السعودية".

كما أعلنت جامعة أم القرى في وقت سابق من اليوم عن منح إجازة رسمية لجميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب.

وذلك يومي الأحد والاثنين 20 و21 أبريل 2025، في جميع مقراتها بمكة المكرمة وكلياتها في المحافظات، بمناسبة استضافة المملكة للحدث الدولي "فورمولا 1" الذي سيُعقد في مدينة جدة.