الهيئة العامة للمنافسة تطلق استبيانًا لمستهلكي النقل الجوي الداخلي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 06:36 مساءً - أفاد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنافسة بإطلاق استبيان يستهدف مستهلكي خدمات النقل الجوي في المملكة العربية السعودية، وذلك بغرض دراسة أنماط السفر الداخلي والعوامل التي تؤثر في اختيار الرحلات.

حيث أشار المتحدث الرسمي إلى أن هذا الاستبيان يندرج ضمن جهود الهيئة لتعزيز المنافسة العادلة في قطاع النقل الجوي الداخلي.

كما سيتم من خلاله جمع وتحليل آراء المستهلكين بهدف دراسة أنماط السفر الداخلي في المملكة والعوامل التي تؤثر على اختيار الرحلات.

وأشار إلى أن مشاركة المستهلكين في الاستبيان ستساعد في تعزيز المبادرات التي تهدف إلى تحسين المنافسة في القطاع ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

حيث دعا المتحدث الرسمي المستهلكين إلى المشاركة في الاستبيان، مشيرًا إلى أن آرائهم ستشكل جزءًا أساسيًا في تعزيز بيئة المنافسة في قطاع النقل الجوي بالمملكة.

وأشار أنه يمكن للمستهلكين أن يشاركوا في الاستبيان عن طريق زيارة الموقع الرسمي للهيئة العامة للمنافسة على الرابط أو من خلال متابعة قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.