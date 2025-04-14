”إيجار” يوضح نسبة عمولة الوساطة العقارية مع إعلان الشروط

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 06:36 مساءً - أشار برنامج إيجار الذي يتبع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن عمولة الوساطة العقارية (السعي) تحدد بنسبة 2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى فقط، إلا إذا تم الاتفاق بين أطراف عقد الوساطة على خلاف ذلك.

حيث أكد البرنامج أن الوسيط العقاري يستحق العمولة عند إتمام الصفقة العقارية بين طرفي العقد، وذلك في سياق تنظيم العلاقة التعاقدية وضمان الشفافية في التعاملات بين الوسطاء والمستأجرين والملاك.

كما يأتي هذا البيان في إطار جهود "إيجار" لزيادة وعي المستفيدين بحقوقهم، ولتوفير بيئة عقارية عادلة ومنظمة تتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.