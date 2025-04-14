وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة.. حماس تحدد شروطها لإطلاق جميع المحتجزين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 05:34 مساءً - نقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن مسؤول في حركة "حماس" قوله إن الحركة مستعدة لإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة.

وأضاف المسؤول في الحركة اليوم الاثنين أن إسرائيل "لا تزال تعطل اتفاق وقف إطلاق النار وتتنصل من التزاماتها"، مشيرا إلى أن "حماس" أكدت للوسطاء "ضرورة توفر ضمانات لإلزام الاحتلال تنفيذ الاتفاق".

وأوضح "تعاملنا بإيجابية ومرونة كبيرة مع الأفكار التي عرضت في المفاوضات لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين".

وقال إن إسرائيل تريد إطلاق سراح محتجزيها دون الانتقال إلى قضايا المرحلة الثانية المتعلقة بوقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من غزة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تقترب من إعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة وأنها تتواصل مع إسرائيل و"حماس".

وأبلغ مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عائلات الإسرائيليين الأسرى في غزة بأن "صفقة شاملة وجدية" للإفراج عن الأسرى تلوح في الأفق، وأن الأمر بات مسألة "أيام قليلة".

كما كشفت إذاعة "كان" الإسرائيلية عن تبادل مسودات وثائق بين إسرائيل ومصر حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.