حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 05:34 مساءً - تعليق حماس على عملية الدهس بالخليل ، صرحت حركة "حماس" بأن عملية الدهس التي وقعت صباح اليوم في منطقة الظاهرة جنوبي الخليل تعكس استمرار المقاومة الفلسطينية، رغم كل محاولات إسرائيل لقمعها في الضفة الغربية.



واعتبرت الحركة في بيان رسمي أن "هذا العمل البطولي يأتي ردا طبيعيا على العدوان الغاشم والجرائم المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية، وخاصة في المحافظات الشمالية، إلى جانب استمرار عمليات التهويد ومحاولات السيطرة على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومقدسات الشعب الفلسطيني الإسلامية".

وشددت "حماس" على أن "الضفة الغربية وكل أرض فلسطين ستبقى وفيّة للشهداء والأسرى، مؤكدة أن ضربات المقاومة ستتواصل حتى زوال "الاحتلال" ونيل الشعب الفلسطيني حريته وحقوقه المشروعة".

ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية إلى مزيد من الصمود والثبات، وتصعيد المواجهة مع إسرائيل ومستوطنيها، ومواصلة الاشتباك مع القوات الإسرائية حتى دحرها عن الأرض والمقدسات".

هذا وأفادت وسائل إعلاام فلسطينية اليوم الاثنين بإصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس نفذها فلسطيني بالقرب من مستوطنة "عتنئيل" لقريبة من الظاهرية جنوب مدينة الخليل

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائايلي إلى انسحاب سائق السيارة من المكان بعد دهسه للمجندة قرب الخليل، فيما ونشر الجيش قواته بكثافة على شارع 60 وعند مدخل الظاهرية.