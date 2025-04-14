المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: زيارة الرئيس السيسي لقطر كانت لمناقشة المستجدات الإقليمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 05:34 مساءً - التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وذلك خلال زيارة الرئيس للدوحة في بداية جولته الخليجية.

حيث أفاد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر قد ترأسا اجتماعًا موسعًا حضره وفدي البلدين، تلاه عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين.

وأعرب الأمير تميم عن سعادته بزيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنها تعكس النجاح المتزايد في العلاقات بين البلدين الشقيقين.

حيث أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن شكره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، لا سيما في زيادة حجم التجارة وتعزيز الاستثمارات القطرية في مصر بما يلبي تطلعات الشعبين الشقيقين.

حيث تبادل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الأفكار حول المساعي المبذولة لإرساء هدنة في قطاع غزة، والجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في المنطقة.

كما تناولا أهمية توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لتفادي الكارثة التي يتعرض لها القطاع، بالإضافة إلى تبادل الأسرى والمحتجزين، كما أكدا رفضهما التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأشار الطرفان على أهمية دعم الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير الفلسطينيين، مع السعي لإيجاد حل سياسي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قام بزيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمناقشة المستجدات الإقليمية، وبشكل خاص ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

حيث زار السيسي أمس الأحد العاصمة القطرية الدوحة، لبدء محادثات مع أميري قطر والكويت، مما أثار تساؤلات حول أهمية ودلالة هذه الزيارة.