تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهبتراجعت أسعار الذهب في تداولات اليوم الإثنين، بعد أن لامست مستويات قياسية في وقت سابق من الجلسة، وذلك مع انحسار التوترات التجارية بين أميركا والصين، عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب استثناء الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب من الرسوم الجمركية المفروضة.

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3222.48 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل ذروة تاريخية عند 3245.42 دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.1% إلى 3239.90 دولاراً للأونصة.

وساهم انخفاض الدولار في دعم أسعار الذهب، لكن إعلان استثناء بعض السلع التكنولوجية من الرسوم الجمركية الأميركية عزّز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ما أدى إلى تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.