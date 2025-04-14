3 طلاب من جامعة جدة يحققون إنجازًا عالميًا في معرض جنيف الدولي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 04:37 مساءً - سطر ثلاثة من طلاب وطالبات جامعة جدة إنجازًا عالميًا جديدًا، بعد أن توجوا في المعرض الدولي الخمسين للاختراعات بجنيف لعام 2025، حيث أظهروا تميزًا لافتًا وإبداعًا تقنيًا في مشاريعهم الابتكارية التي نالت استحسان لجان التحكيم والمستثمرين.

وجاء هذا التتويج من خلال حصد الطالبة لمياء الزبيدي من كلية العلوم ميداليتين ذهبيتين؛ الأولى عن ابتكارها المميز Braille Vision، الذي نال أيضًا إشادة خاصة من لجنة التحكيم، والثانية للطالب خالد المالكي من كلية الهندسة عن اختراعه Turbu Dissipator.

أما الطالب نديم كتبي من كلية الهندسة أيضًا، فقد حصل على الميدالية البرونزية عن مشروعه Juteable.

من جانبها، عبرت الدكتورة هيا الحمياني، المشرفة على إدارة استقطاب الموهوبين، عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام جامعة جدة بدعم الموهبة والابتكار، وتعزيز بيئة البحث العلمي داخل الجامعة، مؤكدة أن هذه النجاحات تبرز قدرة العقول الوطنية على المنافسة والتميّز في المحافل العالمية.

وأضافت أن ما يضاعف من أهمية هذا الإنجاز هو اهتمام عدد من المستثمرين بالابتكارات المقدَّمة، حيث تم تسليم بعض المشاريع لجهات مهتمة بتبنيها، وهو ما يمثل خطوة ملموسة نحو تحويل أفكار الطلاب إلى منتجات حقيقية تلامس الواقع وتخدم المجتمع.