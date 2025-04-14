مسؤول بحماس: مستعدون لإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 03:32 مساءً - قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، طاهر النونو، اليوم الاثنين، "نحن جاهزون لإطلاق سراح كل المحتجزين الإسرائيليين مقابل صفقة تبادل جادة ووقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وإدخال المساعدات".

واتهم "النونو"، إسرائيل بتعطيل الاتفاق، وقال إن "المشكلة ليست في أعداد المحتجزين، لكن المشكلة أن الاحتلال يتنصل من التزاماته ويعطل تنفيذ اتفاق وقف النار ويواصل الحرب"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وشدد على أن حماس "أكدت للوسطاء ضرورة توفر ضمانات لإلزام الاحتلال تنفيذ الاتفاق".

وأوضح أن "حماس تعاملت بإيجابية ومرونة كبيرة مع الأفكار التي عُرضت في المفاوضات، لوقف النار وتبادل الأسرى".

وأضاف أن "الاحتلال يريد إطلاق سراح المحتجزين دون الانتقال إلى قضايا المرحلة الثانية المتعلقة بوقف النار الدائم والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت حركة حماس، أمس الأحد، أن وفد الحركة في القاهرة يبحث كيفية إنهاء الحرب وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك إمكانية تفعيل القرار بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي أصبحت محل إجماع فلسطيني - عربي - إسلامي، وكذلك قبول دولي لتقوم بإدارة الشأن الحكومي في كل المساحات والمستويات.

وأكدت في بيان صادر عنها، أن الوفد يبحث أيضًا تهيئة الظروف المطلوبة لإعادة إعمار قطاع غزة وتوحيد المؤسسات بين غزة والضفة الغربية المحتلة، بالتعاون مع الحكومة في رام الله، باعتبار وحدة الأراضي الفلسطينية ووحدة النظام السياسي.

وأوضحت "أن الوفد في القاهرة يتعامل بمسؤولية عالية وإيجابية مع أي مقترح جديد، على قاعدة إنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية".