مباحثات تعاون سعودية كازاخية بمجال الشئون الاسلامية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 03:32 مساءً - أجرى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مباحثات اليوم الأثنين بالرياض مع رئيس مجلس الشيوخ في برلمان جمهورية كازاخستان ماولين أشيمباييف والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حالياً ، تناولت علاقات التعاون المشترك .

وأستعرض الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ خلال اللقاء الجهود التي تبذلها قيادة الحكيمة المتمثلةً بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم والعناية بالحرمين الشريفين وتنفيذ المشروعات الضخمة لخدمة قاصديهما ونشر مبادئ الإسلام السمحة وقيمه النبيلة وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله.