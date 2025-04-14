رئيس وزراء لبنان يصل دمشق لعقد مباحثات مع ”الشرع”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 02:26 مساءً - وصل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الاثنين، والوفد الوزاري المرافق له، العاصمة السورية دمشق، إذ يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع.

وأفاد مراسلنا ببدء المباحثات بين الرئيس السوري ورئيس الوزراء اللبناني في دمشق.

وغادر "سلام" مطار بيروت الدولي، على رأس وفد من الوزراء والصحفيين.

وقال نواف سلام، أمس الأحد، إنه سيبحث خلال زيارته لدمشق، ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا، خلال احتفالية إحياء الذكرى الـ50 لاندلاع الحرب اللبنانية، مضيفًا: "أتمنى أن أعود بأخبار طيبة عن المفقودين في سوريا، وغدًا أخبركم بالمزيد بشأن هذا الموضوع".

وأوضح أنه "سيزور كبار المسؤولين السوريين، وسيبحث عددًا من القضايا المشتركة بين البلدين".

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن سلام، قوله في تصريح اليوم: "إن موضوع المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، الذين تم اختطافهم في عهد النظام السابق سيكون من ضمن المباحثات خلال زيارته إلى سوريا".