برنامج الرقابة الذاتية.. وزارة المالية السعودية تعزز مهارات الممارسين الماليين في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 02:26 مساءً - تسعى وزارة المالية من خلال برنامج "الرقابة الذاتية" إلى تمكين الكوادر المالية وتعزيز قدراتهم في مجال الرقابة الذاتية وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مبادرة "دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية".

يأتي هذا البرنامج كجزء من استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير البيئة الرقابية في الجهات الحكومية من خلال تأهيل الكوادر المالية وتمكينهم من أداء دورهم بفعالية في تعزيز الرقابة المالية وتحسين الأداء المالي في القطاع الحكومي.

يتمحور البرنامج حول تقديم أحدث المعارف والخبرات في مجال الرقابة الداخلية مع التركيز على صقل مهارات المشاركين في اتخاذ القرارات المالية الرشيدة من خلال تزويدهم بالأدوات والمنهجيات الحديثة التي تمكنهم من تحسين أدائهم وتعزيز فعالية الرقابة المالية في المؤسسات الحكومية.

يركز البرنامج على تأهيل الأخصائيين والمديرين المتوسطين في مجالات المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والالتزام ممن يتمتعون بخبرة عملية لا تقل عن سنتين في القطاع المالي العام، بهدف تعزيز مهاراتهم وتمكينهم من أداء دورهم بفعالية في تعزيز الرقابة المالية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات الحكومية.

يسعى البرنامج إلى تمكين المشاركين من تطبيق الرقابة الذاتية بشكل فعال، مما يعزز من كفاءة الأداء الرقابي ويقلل من المخاطر المالية في المؤسسات الحكومية.

يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين إدارة المخاطر في القطاع العام.