لتمكين القوى العاملة.. وزير الموارد البشرية يعلن تدشين منصة المهارات الوطنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 02:26 مساءً - أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، عن إطلاق منصة المهارات الوطنية التي تهدف إلى تمكين القوى العاملة وتعزيز قاعدة المواهب الوطنية بمهارات حيوية لمستقبل العمل.

حيث ستسهم هذه المنصة في تطوير الموظفين بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحسين مسارات التعلم وتحديد المهارات المناسبة ومواكبة التوجهات، وتوفير فرص تدريب عالية الجودة للجميع.

وتعمل أهمية المنصة على تعزيز قدرات القوى العاملة وتطوير قاعدة المواهب المحلية وتطوير الموظف لسوق العمل، وكذلك تقديم فرص تدريب ذات جودة عالية للجميع

ما هي أهداف المنصة؟

تعزيز القدرات البشرية في المملكة تحسين مسارات التعلم وتحديد المهارات تقديم فرص تدريب ذات جودة عالية للجميع

حيث تندرج هذه المبادرة ضمن جهود المملكة لتعزيز المهارات البشرية وتقوية سوق العمل، كما تهدف إلى إنشاء 300 ألف فرصة عمل محلية لتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.