أمير قطر: سنواصل جهودنا المشتركة مع مصر لدعم الفلسطينيين بغزة وإرساء الأمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 02:26 مساءً - قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، إن الدوحة ستواصل جهودها المشتركة مع القاهرة لدعم الفلسطينيين بقطاع غزة وإرساء الأمن والسلام.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها أمير قطر مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد أمير قطر في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس"، أن العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين، مُتطلعًا إلى أن تُسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي والارتقاء به إلى آفاق أرحب تحقق تطلعات ومصالح الشعبين.

وجرى خلال المباحثات بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود البلدين المشتركة لإنهاء الحرب على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإغاثية لسكان القطاع.